В парке Таганрога на Аллее Героев установили таблички с именами погибших военных

В Ростовской области в честь погибших во время проведения специальной военной операции земляках установили памятные таблички. Акция прошла в субботу, 23 ноября, на Аллее Героев в парке 300-летия Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба администрации приморского города.
В мероприятии, организованном Ростовским региональным отделением семей погибших защитников Отечества, приняли участие члены семей погибших в ходе проведения СВО. Глубокую признательность за самоотверженность и мужество в служении Родине павших бойцов им выразили представители администрации и гордумы Таганрога.
На Аллее Героев в парке 300-летия Таганрога каждое дерево посвящено отдельному герою. Заботясь о растущих деревьях, жители приморского города сохраняют память о героях-земляках.
Напомним, также накануне Дня матери в Ростове-на-Дону была открыта выставка «Мать Героя». На 17 портретах — мамы защитников Отечества, чьи сыновья отдали свои жизни в зоне СВО, или же в строю и ведут борьбу с противником.