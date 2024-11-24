Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери

В воскресенье, 24 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жительниц республики с Днем матери. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«Нет никого ближе и дороже мамы. Это самый родной и любящий человек. Она всегда готова помочь, простить, окружить вниманием, лаской и заботой».
Глава Крыма сообщил, что в России отмечается День матери. Этот праздник он назвал самым светлым и трогательным. Аксенов поблагодарил свою мать за счастливое детство и достойное воспитание.
Глава Крыма также обратился к матерям военнослужащих. Аксенов поблагодарил этих женщин за то, что они воспитали настоящих мужчин, защитников и героев. Он назвал бойцов гордостью России. Аксенов заверил, что матери бойцов всегда могут рассчитывать на поддержку властей.
«Поздравляю всех мам с праздником, желаю здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, любви и понимания родных и близких. Спасибо вам, родные!», — написал глава Крыма.