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Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери

Глава Крыма Аксенов поздравил жительниц республики с Днем матери.

В воскресенье, 24 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жительниц республики с Днем матери. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

«Нет никого ближе и дороже мамы. Это самый родной и любящий человек. Она всегда готова помочь, простить, окружить вниманием, лаской и заботой».

отметил Аксенов

Глава Крыма сообщил, что в России отмечается День матери. Этот праздник он назвал самым светлым и трогательным. Аксенов поблагодарил свою мать за счастливое детство и достойное воспитание.

Глава Крыма также обратился к матерям военнослужащих. Аксенов поблагодарил этих женщин за то, что они воспитали настоящих мужчин, защитников и героев. Он назвал бойцов гордостью России. Аксенов заверил, что матери бойцов всегда могут рассчитывать на поддержку властей.

«Поздравляю всех мам с праздником, желаю здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, любви и понимания родных и близких. Спасибо вам, родные!», — написал глава Крыма.