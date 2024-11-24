Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери

Глава Крыма также обратился к матерям военнослужащих. Аксенов поблагодарил этих женщин за то, что они воспитали настоящих мужчин, защитников и героев. Он назвал бойцов гордостью России. Аксенов заверил, что матери бойцов всегда могут рассчитывать на поддержку властей.