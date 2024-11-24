В России могут отменить 50% скидку при оплате автомобильных штрафов

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к КоАП, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает издание, в данный момент, в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, при нарушении большинства ПДД российские автолюбители могут оплатить всего лишь половину штрафа в течение первых 20 дней.
В случае принятия изменений, у водителей-нарушителей больше не будет такой возможности. Вместо этого они смогут оплатить по скидке уже 75% от полной величины штрафа. Вместе с тем, срок для льготной оплаты хотят повысить до 30 дней.
Как рассказали источники издания, главным аргументом для отмены 50%-ой скидки при оплате штрафов за нарушение ПДД, называется то, что их нынешний размер уже не является достаточным сдерживающим фактором для водителей.
Как оказалось, на «популярные» 500-рублёвые штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч приходится 73% всех санкций, налагаемых на российских автолюбителей. Ранее стало известно, что в России может в полтора раза вырасти большинство автомобильных штрафов с января 2025 года.