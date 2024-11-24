Глава Пермского края поздравил пермячек с Днем матери

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил пермячек с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Правительства.
«Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери. От всего сердца желаю всем матерям Пермского края всегда быть здоровыми, счастливыми и любимыми. Пусть рядом с вами будут ваши родные и близкие», — написано в сообщении.
В поздравлении Дмитрий Махонин так же отметил и тех, кто подарил материнское тепло детям, оставшимся без попечения родителей. Особое внимание он уделил мамам, которые воспитывают защитников Отечества.
«Вы воспитали в своих сыновьях мужество и силу, любовь к Родине. И сегодня они с честью и достоинством исполняют воинский долг. Защищают вас и всю нашу страну», — добавил глава региона.