Глава Пермского края поздравил пермячек с Днем матери

«Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери. От всего сердца желаю всем матерям Пермского края всегда быть здоровыми, счастливыми и любимыми. Пусть рядом с вами будут ваши родные и близкие», — написано в сообщении.