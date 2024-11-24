Группа «КняZz» представила программу «Волшебная книга» на концерте в Москве

Ранее, 29 октября, состоялась премьера клипа на песню «Сталкер» группы «КняZz». Участники коллектива рассказали, что сняли этот мини-фильм в стиле пост-апокалипсиса. Клип знакомит зрителя с мрачным миром, напоминающим кошмарный сон с монстрами и аномалиями, и девочкой, которая представляет собой символ цвета. Князев отметил, что в клипе использовано множество декораций и художественных образов, над которыми трудилась большая команда. Лидер рок-группы добавил, что главный посыл песни и видео к ней в том, что мир очень хрупок, его необходимо спасать, и это зависит от каждого человека.