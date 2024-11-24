Группа «КняZz» представила программу «Волшебная книга» на концерте в Москве

Рок-группа «КняZz» в субботу, 23 ноября, выступила в Москве перед несколькими тысячами поклонников, представив новую программу «Волшебная книга». Участники коллектива и зрители 24 ноября поделились впечатлениями от шоу.
«Мы создаем волну. И наш общий зритель будет делиться на три категории: либо те, кто на этой волне занимается серфом, либо те, кто от этой волны шарахаются, чтобы не накатило, либо те, которые сидят на берегу, жрут попкорн и смотрят на тех, кто занимается серфом, и как эта волна происходит», — поделился лидер группы «КняZz» Андрей Князев.
Концертный зал VK Stadium, где состоялось шоу, шумно и восторженно встретил музыкантов. «Волшебная книга» объединила множество эмоций — от бушующей страсти до нежной тоски, а концерт стал для поклонников музыкальной сказкой. Коллектив использовал декорации и спецэффекты, автором которых стал сам Князев. Он отметил, что во время концерта важно следить, чтобы зрители не теряли интерес и продолжали следить за происходящим на сцене.
В программе получили новое прочтение некоторые хорошо знакомые поклонникам песни «КняZz», например, «Ведьма и осел». Певица и автор песен Юлия Коган, исполнившая партию ведьмы, считает, что в этой композиции женский вокал придает большую достоверность смыслам.
В «Волшебной книге» есть и новые песни, например, «Сталкер». Клип на эту композицию группа «КняZz» сняла с участием вокалиста Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера.
«Эта песня “Сталкер” — послание, очень важное послание миру на международном языке музыки, что мы должны сохранить человечество», — объяснил Тернер.
Среди зрителей на концерте были не только многолетние слушатели «КняZz». Те, кто вырос на песнях этой рок-группы, привели на шоу своих детей. Одна из посетивших концерт школьниц обратила внимание, что сюжеты песен коллектива похожи на сказочные, а другая поделилась, что ей не терпелось услышать новые композиции группы.
После Москвы «КняZz» представит новую концертную программу в Санкт-Петербурге на шоу в спорткомлексе «Юбилейный» 1 декабря.
Ранее, 29 октября, состоялась премьера клипа на песню «Сталкер» группы «КняZz». Участники коллектива рассказали, что сняли этот мини-фильм в стиле пост-апокалипсиса. Клип знакомит зрителя с мрачным миром, напоминающим кошмарный сон с монстрами и аномалиями, и девочкой, которая представляет собой символ цвета. Князев отметил, что в клипе использовано множество декораций и художественных образов, над которыми трудилась большая команда. Лидер рок-группы добавил, что главный посыл песни и видео к ней в том, что мир очень хрупок, его необходимо спасать, и это зависит от каждого человека.