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На трассе в Башкирии погиб не справившийся с управлением 33-летний водитель

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии накануне, около 21:00, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, на 46 км дороги Верхний Сарабиль-Кувандык 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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