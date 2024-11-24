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Многодетная омичка удостоилась звания «Мать-героиня»

В семье 11 родных детей и опекаемая дочка.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Высокой государственной награды «Мать-героиня» удостоена многодетная омичка Лариса Решитова. В семье воспитываются 11 родных детей и опекаемая девочка. Отец семейства — священник. Живёт большая семья в Большереченском районе. Старшие дети уже выросли и создали свои семьи, у супругов Решитовых пятеро внуков. Младшие дети учатся в школе.

Лариса Решетова работала учителем начальных классов, была специалистом по социальной работе, а сейчас женщина на заслуженном отдыха, посвящает себя семье, а ещё успевает заниматься ведением большого подсобного хозяйства.

Звания «Мать-героиня» также получили многодетные мамы в шести регионах России.