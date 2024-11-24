Многодетная омичка удостоилась звания «Мать-героиня»

Высокой государственной награды «Мать-героиня» удостоена многодетная омичка Лариса Решитова. В семье воспитываются 11 родных детей и опекаемая девочка. Отец семейства — священник. Живёт большая семья в Большереченском районе. Старшие дети уже выросли и создали свои семьи, у супругов Решитовых пятеро внуков. Младшие дети учатся в школе.