Белоруска Анна Сола победила в масс-старте на Кубке Содружества по биатлону

Анна Сола из Беларуси выиграла гонку с массовым стартом на 12,5 км на втором этапе Кубка Содружества по биатлону.
Масс-старт в Ханты-Мансийске Анна Сола выиграла с результатом 38.04,7. При этом белоруска допустила на четырех огневых рубежах три промаха.
Сола на 21,1 секунды опередила россиянку Анастасию Халили (2 промаха). Третье место, отстав на 57,2 секунды, заняла россиянка Виктория Сливко (1).
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