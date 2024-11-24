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В Омске сегодня значительно потеплело

В Омске наступили последние теплые выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в эти выходные столбик термометра днем поднимется до плюс 4 градусов. Такая температура для ноября считается аномальной. Днем в Омске будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Осадков не ожидается.

На ночь синоптики обещают заморозки до минус 13-ти. Уже завтра в Омске из-за перепадов температур может быть гололед, а также туман. Водителям лучше заранее рассчитать время и соблюдать скоростной режим.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС в это воскресенье региона будет в поле высокого атмосферного давления. Такая погода и дает временное ослабление морозов.