В Омске сегодня значительно потеплело

В Омске в эти выходные столбик термометра днем поднимется до плюс 4 градусов. Такая температура для ноября считается аномальной. Днем в Омске будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Осадков не ожидается.
На ночь синоптики обещают заморозки до минус 13-ти. Уже завтра в Омске из-за перепадов температур может быть гололед, а также туман. Водителям лучше заранее рассчитать время и соблюдать скоростной режим.
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС в это воскресенье региона будет в поле высокого атмосферного давления. Такая погода и дает временное ослабление морозов.