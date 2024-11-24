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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области

Лобовое столкновение привело к гибели водителя в Гомельском районе.

Источник: Комсомольская правда

ДТП со смертельным исходом произошло 23 ноября в Гомельском районе, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 23 ноября, примерно в 16.20. 49-летний водитель автомобиля «Киа» ехал со стороны Добруша в направлении Гомеля.

По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фиат».

Водитель автомобиля «Фиат» от полученных травм скончался на месте происшествия. Четыре его пассажира были доставлены в больницу для обследования.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.