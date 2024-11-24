Белорус Егор Шарангович забросил за «Калгари» шайбу и стал первой звездой матча

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович помог своей команде победить по буллитам «Миннесоту» в чемпионате НХЛ со счетом 4:3.
Шарангович забросил третью шайбу «Калгари» и сделал счет 3:1 на 44-й минуте. Его пятерка реализовала большинство. Это четвертый гол белоруса в чемпионате.
В этом матче белорус играл в первой тройке с Микаэлем Баклундом и Мэттом Коронато. Егор провел на льду почти 23 минуты и сделал семь бросков в створ ворот.
В серии буллитов ворота он не поразил, но это не помешало Шаранговичу стать первой звездой матча.
А накануне вечером победный матч провел еще один белорус. Прочитайте о том, как вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ.
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