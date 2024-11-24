Юрий Слюсарь поздравил с Днем матери жительниц Ростовской области

В воскресенье, 24 ноября, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жительниц региона с Днем матери. Этот праздник уже четверть века отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
— Первое слово в жизни каждого из нас — мама. Это слово мы бережно и с особой любовью используем всю нашу жизнь, — написал в своем блоге Юрий Слюсарь. — Спасибо всем мамам за бесконечные силы, преданность и терпение. Пусть ваши дни будут наполнены радостью, улыбками и теплом домашнего очага. А мы, дети, будем стараться всегда окружать вас заботой.
Глава региона поделился, что, приехав в Ростовскую область, стал счастливее, потому что может чаще видеть свою маму.
— Предлагаю начать этот выходной с простого — позвонить им и сказать теплые слова, — порекомендовал глава жителям Дона.