Юрий Слюсарь поздравил с Днем матери жительниц Ростовской области

— Первое слово в жизни каждого из нас — мама. Это слово мы бережно и с особой любовью используем всю нашу жизнь, — написал в своем блоге Юрий Слюсарь. — Спасибо всем мамам за бесконечные силы, преданность и терпение. Пусть ваши дни будут наполнены радостью, улыбками и теплом домашнего очага. А мы, дети, будем стараться всегда окружать вас заботой.