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В Уфе спасатели помогли поймать залетевшую в квартиру летучую мышь

Незваная гостья поселилась в шкафу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе накануне, 23 ноября, спасатели помогли поймать в квартире у местной жительницы летучую мышь. Незваная гостья залетела на лоджию, перебралась в квартиру и устроилась в шкафу.

Хозяйка заметила мышь не сразу, а из-за поведения собаки, которая сутки сидела напротив шкафа и скулила.

Самостоятельно выловить животное ей не удалось, и она обратилась на помощь к спасателям. Сотрудники УГЗ выловили мышь и выпустили на волю.

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