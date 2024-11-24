В Уфе спасатели помогли поймать залетевшую в квартиру летучую мышь

В Уфе накануне, 23 ноября, спасатели помогли поймать в квартире у местной жительницы летучую мышь. Незваная гостья залетела на лоджию, перебралась в квартиру и устроилась в шкафу.
Хозяйка заметила мышь не сразу, а из-за поведения собаки, которая сутки сидела напротив шкафа и скулила.
Самостоятельно выловить животное ей не удалось, и она обратилась на помощь к спасателям. Сотрудники УГЗ выловили мышь и выпустили на волю.
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