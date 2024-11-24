Многодетным матерям вручили благодарственные письма губернатора Иркутской области

«День матери — один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям. Материнство — это нелегкий труд. Особенно, когда семья является многодетной. Правительство Иркутской области уделяет большое внимание вопросам помощи семье и детям. С начала 2024 года меры социальной поддержки предоставлены более 26 тысячам многодетных семей».