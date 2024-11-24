Для судов «Валдай» и «Метеор» в Ростове спроектируют плавучие причалы

Новые плавучие причалы для судов «Валдай» и «Метеор», которые курсируют по Дону, разработало «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро “Стапель”. Как сообщает пресс-служба организации, такие причалы можно будет использовать в условиях необорудованного берега.
Уточняется, что новый плавучий причал назначен для пассажирских судов вместимостью до 120 человек, к которым относятся суда «Валдай» и «Метеор», а также для прогулочных катеров и яхт.
— Плавучий причал оборудован секционными закольными сваями переменной длины и секционным трапом-сходней переменной длины для обеспечения возможности установки в условиях необорудованного берега и при существенных сезонных колебаниях уровня рек, — комментируют в конструкторском бюро.
Уточняется, что плавучие причалы можно установить как на якоря, так и рядом с имеющимися гидротехническими сооружениями.