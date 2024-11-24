Вор признался в краже ювелирной продукции, совершенной в Беларуси в 1986-м

Белорусская милиция задержала аса-медвежатника, который признался в преступлении, совершенном почти 40 лет назад, пишет газета «На страже».
Сообщается, что этот человек мастерски орудовал отмычками:
«После манипуляций с замками на них даже не оставалось царапин. Считая себя неуловимым вором, всегда тщательно готовился к злодеяниям, действовал быстро и не оставлял следов».
Деньги он тратил в казино, спуская внушительные суммы за считанные минуты.
Недавно его задержали после кражи из гаража в Мостах. В этот раз он признался не только в недавнем воровстве, но и в преступлении, совершенном почти 40 лет назад.
Это была кража из ювелирного магазина в 1986 году. Ее он совершил за 10 минут. Тогда продавцы вышли на обед, а он открыл дверь и вынес почти всю продукцию на сумму 36 тысяч рублей. Очень большая по тем временам сумма.
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