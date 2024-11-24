Микстейп J. Cole «The Warm Up» появился на стримингах спустя 15 лет после релиза

Менеджер и деловой партнер рэпера Ибрагим Хамад поделился своими мыслями по поводу выхода пластинки на стримингах: «Нам понадобилось 15 лет, но я так рад, что мы смогли это сделать. Этот проект для меня особенный. Черт возьми, он ввел Коула в игру, и с тех пор мы не оглядываемся назад».