Микстейп J. Cole «The Warm Up» появился на стримингах спустя 15 лет после релиза

Американский хип-хоп-исполнитель J. Cole впервые выложил на стриминговые платформы свой второй микстейп The Warm Up, выпущенный еще в 2009 году. Это произошло спустя несколько дней после дебюта на музыкальных площадках самого первого микстейпа рэпера The Come Up Mixtape Vol. 1 (2007).