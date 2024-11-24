Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери

Этот праздник, символизирующий всепобеждающую силу материнской любви, заботы и доброты, вызывает в каждом из нас светлые, трепетные чувства и неизменно пробуждает в наших сердцах глубокую благодарность к самому главному в жизни человеку — маме. С первых шагов она сопровождает нас по жизни как ангел-хранитель, мудрый советчик и надежный друг.