Серик Сапиев вернулся на госслужбу. Он возглавит управление спорта Карагандинской области

«Глава государства на встрече с призерами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи Президент поручил Правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК», — отметил Ербол Мырзабосынов.