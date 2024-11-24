Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серик Сапиев вернулся на госслужбу. Он возглавит управление спорта Карагандинской области

Кандидатуру олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева согласовали на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта.

Источник: Соцсети

В Астане под председательством Министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.

Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Азамата Имашева на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

В ходе заседания комиссии были заданы вопросы о профессиональном опыте кандидатов, их планах по развитию спорта в регионе, а также об их знаниях в области спортивной науки и менеджмента.

«Глава государства на встрече с призерами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи Президент поручил Правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Отметим что кандидатуры предлагаются местными исполнительными органами, и назначению подлежат только те, кто получил положительное заключение Комиссии, действующей при Министерстве туризма и спорта.