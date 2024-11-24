Самостоятельно перевести время на два часа вперёд хотели жители ВКО

«Хотя сообщение выглядит скорее как призыв, нежели конкретное заявление, и вынесение вердикта здесь не совсем применимо, мы считаем, что оно заслуживает внимания фактчекеров, так как может ввести людей в заблуждение. Важно отметить, что граждане не могут самостоятельно переводить время без официального решения со стороны государственных органов, а данная рассылка не является официальной. Перевод времени требует и внесения изменений во все остальные процессы в регионе или стране — смена графика работы общественных учреждений, транспорта и т. д. Недостаточно просто передвинуть стрелки на часах — это создаст путаницу у самих же жителей».