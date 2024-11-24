В Перми откроют движение по тоннелю на Углеуральской

В Перми откроют движение по тоннелю на улице Углеуральской в направлении от центра города к микрорайону Парковый, рассказали в министерстве транспорта Пермского края.
В Минтрансе сообщили, что движение по обновлённому тоннелю с выездом на 2-ю Шоссейную улицу запустят в воскресенье, 24 ноября, в 15:00. При этом проехать там можно будет пока только в одном направлении: из центра города в микрорайон Парковый. В министерстве транспорта объяснили ограничение тем, что за пределами тоннеля строительные работы ещё идут.
Власти собираются сообщить дополнительно о сроках окончания строительства и открытии движения в обоих направлениях.
В середине ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин озвучил итоги главных дорожных строек региона — в том числе он упомянул и запуск движения на участке от улицы Строителей до площади Гайдара.