В Перми откроют движение по тоннелю на Углеуральской

В Минтрансе сообщили, что движение по обновлённому тоннелю с выездом на 2-ю Шоссейную улицу запустят в воскресенье, 24 ноября, в 15:00. При этом проехать там можно будет пока только в одном направлении: из центра города в микрорайон Парковый. В министерстве транспорта объяснили ограничение тем, что за пределами тоннеля строительные работы ещё идут.