Пенсионер совершал кражи на дачах Гродненского района, влезая в дома через окна

О том, как и кто ворует на дачах в осенне-зимний период, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
С наступлением холодов, когда собственники дач покидают свои летние дома, количество краж возрастает.
Милиция рассказала о нескольких таких случаях. В ноябре на территории Гродненского района промышлял 66-летний местный житель.
Пенсионер вынес из разных домиков угловую шлиф-машинку, фонарь, три банки меда, а также продукты питания и бутылку крепкого алкоголя.
Уточняется, что в жилые помещения он проникал через окна. Он разбивал или повреждал запирающие устройства. Было дело даже выставил оконную раму.
А вот случай из Щучинского района. 44-летний местный житель вынес входную дверь, чтобы попасть в дом. Но из ценных вещей нашел только 30 метров медной проволоки.
Кража произошла и в Октябрьском районе города Гродно. Водяной насос и масляной обогреватель понадобились 38-летнему гродненцу. Для этого он сорвал навесной замок дачного дома и проник в помещение.
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