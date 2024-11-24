В Башкирии начали готовить гигантскую ураму

— Мы уже подготовили 500 литров растительного масла, 120 кг муки и 2500 яиц. Помимо набора продуктов, в каждое изделие мы добавляем кусочек души и традиционное башкирское гостеприимство, — рассказала директор ООО «Золотой курай» Гульшат Урманшина.