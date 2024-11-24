В Башкирии начали готовить гигантскую ураму

Красноусольские кулинары, члены Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров РБ Зифа Топычканова, Дина Платонова и Минзаля Исхакова приступили к изготовлению национального сладкого лакомства, которое поразит гостей своими размерами и весом.
Мастерицы должны испечь 2100 «спиралек», вес каждой из которых от 75 до 100 грамм.
— Мы уже подготовили 500 литров растительного масла, 120 кг муки и 2500 яиц. Помимо набора продуктов, в каждое изделие мы добавляем кусочек души и традиционное башкирское гостеприимство, — рассказала директор ООО «Золотой курай» Гульшат Урманшина.
Композицию праздничной урамы выполнят в цветах флага Республики Башкортостан. Высота ее составит 2,5 метра, а вес более 200 кг. Попробовать блюдо смогут все желающие.