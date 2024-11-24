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В Башкирии начали готовить гигантскую ураму

В Уфе на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана планируют установить рекорд по количеству съеденной урамы.

Источник: оргкомитет

Красноусольские кулинары, члены Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров РБ Зифа Топычканова, Дина Платонова и Минзаля Исхакова приступили к изготовлению национального сладкого лакомства, которое поразит гостей своими размерами и весом.

Мастерицы должны испечь 2100 «спиралек», вес каждой из которых от 75 до 100 грамм.

— Мы уже подготовили 500 литров растительного масла, 120 кг муки и 2500 яиц. Помимо набора продуктов, в каждое изделие мы добавляем кусочек души и традиционное башкирское гостеприимство, — рассказала директор ООО «Золотой курай» Гульшат Урманшина.

Композицию праздничной урамы выполнят в цветах флага Республики Башкортостан. Высота ее составит 2,5 метра, а вес более 200 кг. Попробовать блюдо смогут все желающие.