В Воронеже планируют изменить маршрут девяти автобусов

Автобусы № 26 могут направить с улицы Остужева на Ленинский проспект, улицы Землячки и Минскую в микрорайоне Электроника. Затем без остановки они поедут по привычному маршруту. То есть, через развязку к Северному мосту. Автобусы не будут заезжать на остановку «Химоптторг». Для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева можно сесть на маршрутки № 47.