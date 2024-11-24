В Воронеже планируют изменить маршрут девяти автобусов

В Воронеже планируют изменить путь автобусов №№ 26, 48 и 63. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
Автобусы № 26 могут направить с улицы Остужева на Ленинский проспект, улицы Землячки и Минскую в микрорайоне Электроника. Затем без остановки они поедут по привычному маршруту. То есть, через развязку к Северному мосту. Автобусы не будут заезжать на остановку «Химоптторг». Для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева можно сесть на маршрутки № 47.
Путь маршруток № 48 планируют продлить. Они будут ездить из микрорайона Таврово до кинотеатра «Спартак», затем по улице Плехановской, Московскому проспекту до конечной остановки «ЖК “Грин Парк”. Перевозчику также рекомендовали увеличить количество автобусов на линии. В результате изменения планируют повысить рентабельность маршрута.
А автобусы № 63 вместо улицы Коммунаров и проспекта Революции направят на улицы Мира и Феоктистова. Это позволит сократить их время в пути.
Маршруты №№ 3, 9КС, 29, 70, С70, 88 после остановки «Кинотеатр “Спартак” направят по улицам Кардашова и Карла Маркса через остановку “Улица “Карла Маркса”.
Также собираются утвердить временную схему маршрута № 74 со следованием до конечной «Филиал стоматологической поликлиники № 6». А остановки «Микрорайон “Дубрава” планируют перенести к дому № 1 по улице Загоровского и дому № 107Бк2 по улице Шишкова.
О том, когда эти изменения вступят в силу, сообщат дополнительно. Какое-то время автобусы будут ездить по измененным маршрутам в тестовом режиме. Если изменения дадут желаемый эффект, их утвердят окончательно.