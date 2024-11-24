Полпред Артем Жога поздравил свердловчанок с Днем матери

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил женщин с Днем матери. Он выразил уважение всем матерям и сказал, что их труд — опора высокой нравственности и патриотизма.
— Хочу отметить силу и стойкость матерей, чьи сыновья сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Искренне и самоотверженно вы поддерживаете своих детей и их товарищей теплыми словами и добрыми делами, — сказано в тексте сообщения. — Также отдельные слова признательности многодетным матерям и женщинам, которые решили стать мамами для детей, оставшихся без родителей.
Полпред Артем Жога благодарит мам и бабушек за любовь. Тепло и заботу. Он пожелал женщинам счастья, благополучия и крепкого здоровья.