В ДК имени Козицкого начались работы по демонтажу

Новый владелец бывшего здания завода имени Козицкого Алексей Триппель приступил к демонтажу здания. По данным издания «СуперОмск» работы на стройплощадке уже начались. Объект огородили забором и видны следы демонтажа оконных рам и перекрытий.
Напомним, что бывший дворец культуры был построен в 1977 году, сейчас износ здания составляет 94%. Здание было выкуплено в июле этого года за 80 миллионов рублей.
Как сообщает издание, основная ценность покупки — огромный земельный участок площадью более 8,5 гектар.