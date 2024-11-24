U2 выпустили переиздание альбома How To Dismantle An Atomic Bomb

Гитарист U2 Эдж рассказал о процессе работы над свежей версией пластинки. «Для этого юбилейного издания я заглянул в свой личный архив, чтобы посмотреть, нет ли там каких-нибудь неизданных шедевров, и сорвал джекпот. Мы выбрали 10 [треков — прим. ред.], которые нам действительно понравились. Хотя в то время мы отложили эти песни в сторону, оглядываясь назад, мы понимаем, что наши первоначальные догадки о том, что они могут претендовать на место в альбоме, были верны, мы что-то нащупали», — цитирует слова музыканта издание NME.