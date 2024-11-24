Предстоящая рабочая неделя в Иркутской области начнется со снегопада

Предстоящая неделя в Иркутской области обещает быть снежной, готовят сибиряков синоптики. Так, днем 25 ноября в южных, верхнеленских районах ожидаются умеренные осадки, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Утром и днем местами порывы могут усилиться до 14 м/с.
— В среднем по региону температура ночью опустится до −13….-18 градусов, при прояснении до −28, — сообщают специалисты Иркутского УГМС. — В Усть-Кутском, Киренском, Катангском районах похолодает до −23…-28, при прояснении до −33….-38. Днем -воздух прогреется до — 7 градусов, в Катангском районе до −26…-31.
В понедельник в Иркутске ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Днем в городе выпадет снег, а столбики термометров поднимутся до отметки −9 градусов.