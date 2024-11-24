Предстоящая рабочая неделя в Иркутской области начнется со снегопада

— В среднем по региону температура ночью опустится до −13….-18 градусов, при прояснении до −28, — сообщают специалисты Иркутского УГМС. — В Усть-Кутском, Киренском, Катангском районах похолодает до −23…-28, при прояснении до −33….-38. Днем -воздух прогреется до — 7 градусов, в Катангском районе до −26…-31.