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«Авангард» заполучил у «Витязя» Воронкова и Прищепова

ХК «Авангард» сегодня объявил о сделке с «Витязем».

Источник: Комсомольская правда

В результате в состав «Авангарда» перешёл 27-летний защитник Егор Воронков и 20-летний нападающий Никита Прищепов. В свою очередь, «Витязь» заполучил нападающего Алексея Макеева и защитника Александра Фигурина. Кроме того, подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

Контракт с Воронковым рассчитан до конца текущего сезона. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник выступал только за «Витязь». За свою карьеру он провёл 461 матч и набрал 49 очков (10 голов и 39 передач).

Прищепов последние два сезона провёл в Северной Америке. В сезоне 2023/24 он набрал 78 очков (25 голов и 53 передачи) за клуб QMJHL «Викториавилль Тайгерз». В текущем сезоне он сыграл 6 матчей за «Колорадо Эвеланш» и 10 матчей за команду AHL «Колорадо Иглз».

Герман Чистяков, генеральный директор «Авангарда», прокомментировал обмен: «Это взаимовыгодная сделка. Нам нужен защитник, и мы получили его. Алексей Макеев получит возможность проявить себя в “Витязе”. Права на Никиту Прищепова — это долгосрочное вложение. Егор Воронков — опытный игрок обороны, он провёл более 460 матчей в КХЛ. Он поможет “Авангарду” в защите и создаст конкуренцию в этой линии».

В «Авангарде» Воронков будет играть под номером 59.