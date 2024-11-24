«Авангард» заполучил у «Витязя» Воронкова и Прищепова

Герман Чистяков, генеральный директор «Авангарда», прокомментировал обмен: «Это взаимовыгодная сделка. Нам нужен защитник, и мы получили его. Алексей Макеев получит возможность проявить себя в “Витязе”. Права на Никиту Прищепова — это долгосрочное вложение. Егор Воронков — опытный игрок обороны, он провёл более 460 матчей в КХЛ. Он поможет “Авангарду” в защите и создаст конкуренцию в этой линии».