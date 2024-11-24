Ночью в Челябинской области подморозит до 13 градусов, вероятны туманы

В понедельник без осадков, местами образуются туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 25 ноября ночью минус 3−8, в низинах — до 13, днем — от минус 1 до плюс 4, на юге — до минус 4 градусов.