Участок минской улицы закрывают на две недели для движения транспорта

В Минске с 29 ноября временно запрещается движение транспорта на участке улицы Розы Люксембург. Такое решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что движение транспорта будет временно запрещено по улице Розы Люксембург от здания № 183 до улицы Карпова с 0.00 29 ноября до 0.00 15 декабря.
Информируют, что решение принято в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан.
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