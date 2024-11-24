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В Бишкирии начались поиски пропавшей 17-летней Айгуль Дюмаковой

Волонтеры рассказали об исчезновении подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски пропавшей 17-летней девочки. Об этом сообщили волонтеры «Башрегионспаса». По предоставленным данным, Айгуль Дюмакова вышла из дома в Кармаскалах и пропала.

Приметы: светло-русые волосы, рост — 160 см, среднее телосложение.

Была одета: черные штаны с рисунком панды, зеленая горнолыжная куртка, галоши.

Если вам что-то известно о пропавшей девушке, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.

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