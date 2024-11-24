Гололедица и ночью до −9°С ожидается в Беларуси 25 ноября

Будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине, пройдут небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег), будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый.



Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, по востоку будет до 9 градусов мороза. Днем ожидается от минус 1 до плюс 5 градусов, по западу — до плюс 8.