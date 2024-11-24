Машина столкнулась с трамваем на Логойском тракте в Минске

Водитель не выполнил требования сигналов светофора и совершил ДТП на Логойском тракте, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в Минске утром 24 ноября. Около 9.25 39-летняя водитель автомобиля «Volkswagen» ехала по Логойскому тракту.
По предварительной информации, на пересечении с улицей Калиновского она поворачивала направо при выключенной дополнительной секции со стрелкой направо, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся попутно трамваем.
Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
Ранее мы писали, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области.
Рассказали, как связаны с Беларусью герой знаменитой песни «Орленок» и ее первый исполнитель Александр Окаемов: «Орленок, орленок, взлети выше солнца».
Еще рассказали, что вор признался в краже ювелирной продукции, совершенной в Беларуси в 1986-м.