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Машина столкнулась с трамваем на Логойском тракте в Минске

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем на Логойском тракте в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Водитель не выполнил требования сигналов светофора и совершил ДТП на Логойском тракте, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в Минске утром 24 ноября. Около 9.25 39-летняя водитель автомобиля «Volkswagen» ехала по Логойскому тракту.

По предварительной информации, на пересечении с улицей Калиновского она поворачивала направо при выключенной дополнительной секции со стрелкой направо, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся попутно трамваем.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее мы писали, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области.

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