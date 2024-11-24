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В начале рабочей неделе синоптики прогнозируют снегопады в Ростове

В Ростове рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы.

Сейчас в Олбани: +6° 6 м/с 52% 748 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в начале следующей рабочей недели ожидается мокрый снег и гололедица. По информации регионального гидрометцентра, осадки выпадут в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября.

В целом интенсивность осадков, по прогнозам синоптиков, будет небольшой, но днем в понедельник усилится до умеренных значений. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице, которая скует городские дороги.

В понедельник будет дуть северный ветер со скоростью 8 — 13 метров в секунду, а во вторник сменит направление на северо-восточное.

Температура установится около нуля: в понедельник и днем, и ночью будет от −1 до +1 градуса. А во вторник потеплеет, но незначительно: ночью — от 0 до +2, а днем — +1 — +3.

Добавим, ранее в Главном управлении МЧС по Ростовской области жителей Дона предупреждали о надвигавшейся штормовой погоде.