В начале рабочей неделе синоптики прогнозируют снегопады в Ростове

В Ростове-на-Дону в начале следующей рабочей недели ожидается мокрый снег и гололедица. По информации регионального гидрометцентра, осадки выпадут в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября.
В целом интенсивность осадков, по прогнозам синоптиков, будет небольшой, но днем в понедельник усилится до умеренных значений. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице, которая скует городские дороги.
В понедельник будет дуть северный ветер со скоростью 8 — 13 метров в секунду, а во вторник сменит направление на северо-восточное.
Температура установится около нуля: в понедельник и днем, и ночью будет от −1 до +1 градуса. А во вторник потеплеет, но незначительно: ночью — от 0 до +2, а днем — +1 — +3.
Добавим, ранее в Главном управлении МЧС по Ростовской области жителей Дона предупреждали о надвигавшейся штормовой погоде.