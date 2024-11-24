Многодетная нижегородка выиграла в лотерею 8,1 млн рублей

Также мы писали, что пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею пять млн рублей. Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги.