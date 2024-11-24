Многодетная нижегородка выиграла в лотерею 8,1 млн рублей

Многодетная мама из Нижнего Новгорода Ольга, воспитывающая троих детей, выиграла в лотерею 8,1 миллиона рублей. Об этом сообщают организаторы лотереи.
Суперприз женщине достался совсем неожиданно. Как оказалось, лотерейный билет был куплен на последние 100 рублей на карте.
— Когда увидела СМС с большим количеством нулей, даже не поняла сразу, что это такое. Я просто счастлива и стараюсь передать эту энергию своим детям, — поделилась нижегородка своими эмоциями.
Напомним, что жительница Дзержинска выиграла в лотерею два миллиона рублей. Победительница рассказала, что лотерейные билеты купила с мужем случайно в продуктовом магазине и даже не рассчитывала на крупный выигрыш.
Также мы писали, что пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею пять млн рублей. Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги.
Ещё мы сообщали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.