Новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, когда откроют новые станции минского метро, сообщает агентство «Минск-Новости».
На встрече Лазаревич с коллективом Минской печатной фабрики Гознака одна из сотрудниц поинтересовалась, когда откроют новые станции Зеленолужской линии метрополитена.
— Совсем скоро, в декабре, — сказала Лазаревич. — Сейчас станции работают в тестовом режиме.
Она также сообщила, что в России закупили 24 вагона:
— Они удобные и комфортные, сейчас проходят обкатку.