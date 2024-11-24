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Новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года

Новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, когда откроют новые станции минского метро, сообщает агентство «Минск-Новости».

На встрече Лазаревич с коллективом Минской печатной фабрики Гознака одна из сотрудниц поинтересовалась, когда откроют новые станции Зеленолужской линии метрополитена.

— Совсем скоро, в декабре, — сказала Лазаревич. — Сейчас станции работают в тестовом режиме.

Она также сообщила, что в России закупили 24 вагона:

— Они удобные и комфортные, сейчас проходят обкатку.

метро