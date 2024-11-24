Истребители пролетели над центром Астаны (видео)

Сегодня около 15.30 жители Астаны заметили шесть истребителей, пролетевших над центральной частью города. Шум авиации и дымовые шлейфы привлекли внимание горожан и вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Отметим, что ранее о подобных тренировках предупреждали в Минобороны.
Мероприятие проводилось в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов. В Минобороны также ранее призвали относиться с пониманием к учениям и уточнили, что они проходят в строгом соответствии с мерами безопасности.
«Используемые цветные дымы не несут экологического вреда», — уточнили в ведомстве.