Истребители пролетели над центром Астаны (видео)

Мероприятие проводилось в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов. В Минобороны также ранее призвали относиться с пониманием к учениям и уточнили, что они проходят в строгом соответствии с мерами безопасности.