В Башкирии мужчина провалился под лед вместе с велосипедом

В Караидельском районе 59-летний мужчина погиб, провалившись под лед. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, он хотел переехать на велосипеде на другой берег реки, чтобы сократить путь до дома, и провалился на середине пути.
Очевидцы пытались ему помочь, когда один из спасающих провалился под лед. Его успели достать и увезли в больницу, но отпустили после осмотра. В настоящий момент провалившегося не нашли. На месте работают спасатели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.