Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчина провалился под лед вместе с велосипедом

В МЧС Башкирии сообщили подробности гибели местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе 59-летний мужчина погиб, провалившись под лед. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, он хотел переехать на велосипеде на другой берег реки, чтобы сократить путь до дома, и провалился на середине пути.

Очевидцы пытались ему помочь, когда один из спасающих провалился под лед. Его успели достать и увезли в больницу, но отпустили после осмотра. В настоящий момент провалившегося не нашли. На месте работают спасатели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.