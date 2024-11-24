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Новая иллюминация появится на набережной в Самаре

Город начали украшать к Новому году.

Источник: Правительство Самарской области

Новая иллюминация появится на набережной в Самаре, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Город начали украшать к Новому году. Специалисты работают на второй очереди самарской набережной, под Маяковским спуском.

«Осталось немного времени, чтобы оформить город к новогодним праздникам. Скоро общественные пространства, улицы, витрины магазинов должны засверкать новогодним убранством. Важно, что будет украшена и набережная — настоящая жемчужина Самары», — прокомментировал и. о. главы города Иван Носков.

Напомним, ранее жителям Самары представили туристический код города.