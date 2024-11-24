Лил Уэйн ответил на строчки о себе в треке Кендрика Ламара wacced out murals

Чувак, что такого я сделал? Я просто отдыхаю, а они все равно начинают охотиться за моей головой. Давайте не будем принимать доброту за слабость. Лучше не тревожьте гиганта, я предупреждаю вас. Поверьте, никому это не нужно, и мне в том числе. Но я дам ответ и прибегну к разрушению, если меня потревожить.