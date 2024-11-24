Что нужно знать о жизни в Венгрии в 2024 году

Никто не пытается тебя «развести» на деньги, потому что ты иностранец. Разве что местные мобильные операторы. Например, я до сих пор живу без интернета в квартире. Но только потому, что для его проведения нужно иметь вид на жительство, которого у меня сейчас нет. Пока он у меня был, я пришел в офис оператора, узнал у сотрудника про необходимые для проведения интернета документы, а когда вернулся с ними на следующий день, меня встретил уже другой сотрудник, который запросил совсем другие бумажки. Так я ходил к ним раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, но провести интернет в квартиру мне так и не удалось. Но это было в самом начале моей жизни здесь, когда я еще не был так хорошо интегрирован в местное русскоязычное комьюнити и не знал, как тут все устроено. Сейчас ребята объяснили мне, как все правильно подать, и как только я получу новый вид на жительство, сразу проведу себе интернет.