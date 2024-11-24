КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет дополнительные пункты подачи документов, сообщил РИА Новости представитель вуза.
По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«Руководством вуза принято решение открыть три дополнительные точки для подачи документов. Одна из них будет располагаться также возле департамента внешних связей КФУ», — сказал собеседник агентства.
Две другие точки подачи документов для иностранных студентов откроются в Деревне Универсиады и в студенческом городке КФУ на улице Гвардейской. Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17.00.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что задержанные иранские студенты освобождены, их состояние удовлетворительное. По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи следит за ситуацией.