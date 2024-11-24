КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов

По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.