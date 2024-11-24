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В Германии нетрезвый белорус въехал на фуре в припаркованную машину

Полиция остановила в Германии пьяного белоруса на фуре.

Источник: Комсомольская правда

30-летний нетрезвый водитель из Беларуси врезался на фуре в машину, которая была припаркована в немецком городе Браке, сообщает местная полиция.

Там уточнили, что в 15.00 21 ноября водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения стал виновником ДТП.

Прохожие вызвали полицию после того, как заметили столкновение фуры с припаркованным автомобилем на Банхофштрассе.

После столкновения водитель фуры не остановился. Его остановила полиция недалеко от места аварии.

«От него исходил сильный запах алкоголя. Проведенный затем тест показал уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,26 промилле», — говорится в сообщении полиции.

В отношении водителя фуры проводится разбирательство.

Ранее мы писали, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области.

Еще сообщили, что пенсионер совершал кражи на дачах Гродненского района, влезая в дома через окна.

Прочитайте, что вор признался в краже ювелирной продукции, совершенной в Беларуси в 1986-м.