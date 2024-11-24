В Германии нетрезвый белорус въехал на фуре в припаркованную машину

30-летний нетрезвый водитель из Беларуси врезался на фуре в машину, которая была припаркована в немецком городе Браке, сообщает местная полиция.
Там уточнили, что в 15.00 21 ноября водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения стал виновником ДТП.
Прохожие вызвали полицию после того, как заметили столкновение фуры с припаркованным автомобилем на Банхофштрассе.
После столкновения водитель фуры не остановился. Его остановила полиция недалеко от места аварии.
«От него исходил сильный запах алкоголя. Проведенный затем тест показал уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,26 промилле», — говорится в сообщении полиции.
В отношении водителя фуры проводится разбирательство.
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