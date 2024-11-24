БЕЛАЗ укрепляет кооперационные связи с компаниями Томской области

Топ-менеджеры компаний, заинтересованных в сотрудничестве с БЕЛАЗом в сфере промышленной кооперации, сибирского региона посетили БЕЛАЗ. В пресс-службе отметили, что производственные и научно-технические связи БЕЛАЗа с томскими предприятиями не раз отмечались в качестве примера успешного партнерства в высокотехнологичной сфере на заседаниях рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Томской области.



Представителей бизнес-кругов Томской области ознакомили с музейной экспозицией, широкой продуктовой линейкой и образцами инновационных моделей самосвалов БЕЛАЗ. Гости также побывали в заводских цехах, где понаблюдали за процессом сборки многотонной карьерной техники конвейерным и стапельным способами, оценили уровень технологичности и масштабы производства.



В повестке деловых переговоров сторон центральное место было отведено обсуждению перспектив, возможных направлений и потенциальных вариантов кооперационного сотрудничества на взаимовыгодной основе. «Высокий уровень отношений с российскими компаниями-партнерами по наращиванию научно-технических компетенций и применению передовых технологий в производстве позволяет БЕЛАЗу, несмотря на все внешние вызовы, становиться только сильнее и успешнее», — подчеркнули на предприятии.