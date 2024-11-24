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Акция «Мамы рулят!» прошла в Тайшете 24 ноября

Женщинам дарили открытки с поздравлениями и правилами дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

24 ноября, в День матери, в Тайшете прошла акция «Мамы рулят!». Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— Представители «Движения первых» Тайшетского района изготовили для мам открытки с поздравлениями и словами о соблюдении правил дорожного движения. Ребята совместно с полицейскими останавливали автомобили и поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником, дарили им открытки, а также напоминали о важности соблюдения скоростного режима, использования автокресел и ремней безопасности, — говорят в ведомстве.

Женщины благодарили школьников улыбками.

Напомним, ранее КП-Иркутск собрала честные истории женщин, на чьих плечах лежит забота о большой семье. Мамы-героини воспитывают 8, 10 и даже 12 детей. С читателями «Мамы рулят!» они поделились своими лайфхаками в быту.