Сильный ветер и гололедицу объявили в Петербурге 25 ноября

Погода в Петербурге испортится в понедельник 25 ноября. Предупреждение об этом начали рассылать спасатели Северной столицы.
— 25 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Петербурга.
Ранее синоптики сообщили о антициклоне, который пришел в город на Неве 24 ноября. Он и принес осадки в виде снега. Но кроме этого вернулись и положительные температуры. В воскресенье воздух прогреется до +5 градусов. Также ожидается и в понедельник.
К слову, из-за штормового ветра прошлой ночью в Петербурге отменили развод мостов. Навигация в городе частично завершилась, однако грузовые суда по-прежнему ходят по Неве. Разводить мосты прекратят, как только на реках встанет лед.