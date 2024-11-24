Сильный ветер и гололедицу объявили в Петербурге 25 ноября

Ранее синоптики сообщили о антициклоне, который пришел в город на Неве 24 ноября. Он и принес осадки в виде снега. Но кроме этого вернулись и положительные температуры. В воскресенье воздух прогреется до +5 градусов. Также ожидается и в понедельник.