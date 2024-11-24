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Сильный ветер и гололедицу объявили в Петербурге 25 ноября

Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

Сейчас в Олбани: +8° 9 м/с 49% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге испортится в понедельник 25 ноября. Предупреждение об этом начали рассылать спасатели Северной столицы.

— 25 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Петербурга.

Ранее синоптики сообщили о антициклоне, который пришел в город на Неве 24 ноября. Он и принес осадки в виде снега. Но кроме этого вернулись и положительные температуры. В воскресенье воздух прогреется до +5 градусов. Также ожидается и в понедельник.

К слову, из-за штормового ветра прошлой ночью в Петербурге отменили развод мостов. Навигация в городе частично завершилась, однако грузовые суда по-прежнему ходят по Неве. Разводить мосты прекратят, как только на реках встанет лед.