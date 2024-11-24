Омичам показали проект самой большой школы в городе

На очередном архитектурно-градостроительном совете обсуждалось строительство новой школы на Левом берегу. Она появится в строящемся микрорайоне «Кварталы Драверта» и станет самой большой в городе. В ней смогут учиться 1 550 юных омичей. Сейчас самая большая школа № 30 в Амурском посёлке — она рассчитана на 1 500 мест. Совет поддержал проект, но сроки строительства пока не называются.