Омичам показали проект самой большой школы в городе

На очередном архитектурно-градостроительном совете обсуждалось строительство новой школы на Левом берегу. Она появится в строящемся микрорайоне «Кварталы Драверта» и станет самой большой в городе. В ней смогут учиться 1 550 юных омичей. Сейчас самая большая школа № 30 в Амурском посёлке — она рассчитана на 1 500 мест. Совет поддержал проект, но сроки строительства пока не называются.
Бывший министр образования, первый проректор ОмГПУ Иван Кротт показал, как будет выглядеть самое большое учебное заведение города, и уточнил, что это будет лицей с физико-химическим уклоном. В здании предполагаются открытые атриумы, многофункциональные пространства, зоны рекреации и развлечений, два спортзала, столовая, особое внимание будет уделено озеленению территории.
Иван Кротт также отметил, что потребность в школе в микрорайоне очень высока, несмотря на то, что уже в следующем году откроется химико-технологический лицей в микрорайоне Кузьминки, что расположен по соседству.