Гармоничное сочетание восточных традиций и современных технологий: фото крупнейшей соборной мечети в Крыму

Крупнейшая мечеть в Крыму находится в одном из самых живописных мест Симферополя. С одной стороны её окружают леса и спокойные воды водохранилища, с другой — современные стеклянные новостройки. Дорога, проходящая мимо мечети, ведет к Южному берегу Крыма.
Строительство Джума-Джами началось в 2016 году под патронатом президента России Владимира Путина. В проекте, кроме местных зодчих, принимали участие турецкие строители. Команде удалось воссоздать основные черты османского стиля, а художникам — передать культурные традиции крымских татар через характерные орнаменты и символику.
Высота минаретов превышает 50 метров. Главный зал украшает люстра весом более 5 тонн, выполненная из сусального золота. Кроме самой мечети, на территории расположены административное здание и медресе — религиозная школа мусульман.
Как рассказали сотрудники, при создании мечети специалисты уделили особое внимание инклюзивности: для людей с ограниченными возможностями установлены лифты и специальные места, а также устройства, которые позволяют подключать слуховые аппараты к звуковому оборудованию, чтобы каждый прихожанин мог в полной мере участвовать в молитвах.
Подборка фото самой большой крымской мечети — в нашем фоторепортаже.