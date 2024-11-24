Гармоничное сочетание восточных традиций и современных технологий: фото крупнейшей соборной мечети в Крыму

Как рассказали сотрудники, при создании мечети специалисты уделили особое внимание инклюзивности: для людей с ограниченными возможностями установлены лифты и специальные места, а также устройства, которые позволяют подключать слуховые аппараты к звуковому оборудованию, чтобы каждый прихожанин мог в полной мере участвовать в молитвах.