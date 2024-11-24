Жители Ростова готовы потратить на новогодние подарки 18,5 тысячи рублей

Исследование показало, что мужчины дарят подарки реже женщин, но средний бюджет их покупок больше — 20 тысяч рублей против 14,5 тысячи. А молодежь до 35 лет чаще дарят подарки своим половинкам, чем те, кто старше, — 46% против 41. Люди же от 35 до 45 больше думают о родственниках. При этом, чем выше у человека доход, тем реже он покупает подарки друзьям, а чаще — своей паре.