Жители Ростова готовы потратить на новогодние подарки 18,5 тысячи рублей

Ростовчане могут потратить на новогодние подарки в среднем 18,5 тысячи рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Таковы результаты опроса SuperJob.
— Дарить подарки на новый год будут восемь из десяти россиян. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. А 13% опрошенных намерены порадовать коллег. Каждый седьмой, а это 14%, признался, что дарить никому ничего не планировал, — подвели итоги по всей стране авторы опроса.
В свою очередь жители Ростова-на-Дону готовы выделить на всю эту новогоднюю суету 18,5 тысячи рублей, что на две тысячи больше, чем в прошлом году. Добавим, что в 2021 и 2022 годах эта сумма равнялась 16 тысячам рублей.
Исследование показало, что мужчины дарят подарки реже женщин, но средний бюджет их покупок больше — 20 тысяч рублей против 14,5 тысячи. А молодежь до 35 лет чаще дарят подарки своим половинкам, чем те, кто старше, — 46% против 41. Люди же от 35 до 45 больше думают о родственниках. При этом, чем выше у человека доход, тем реже он покупает подарки друзьям, а чаще — своей паре.